Il festival dedicato all'errore: "Siamo tutti imperfetti, bisogna accettare gli sbagli"

Errare, sia nel senso di sbagliare, ma anche di girovagare, verso mete sconosciute. È il duplice piano su cui si muove il festival "Errare e umano" che - dopo un'edizione zero, lo scorso anno - è ora di scena a Servigliano, fino a domenica. In programma incontri con esperti, talk aperti alla cittadinanza (all'interno di un palco che sarà anche lui “errante”, ossia si muoverà tra le vie di Servigliano) e spettacoli musicali e teatrali. L'obiettivo? Far capire a una società che impone la perfezione che "errare è umano".

In certi ambiti, l'errore non porta però a miglioramenti. È il caso del gioco d'azzardo, su cui è intervenuto il sociologo Maurizio Fiasco. Un mercato, in Italia, da 131 miliardi di euro nel 2022, che travolge giocatori, amici, familiari.

Le interviste sono a Pascal La Delfa, direttore artistico del festival, Luigina Rossini, presidente della Pro Loco di Servigliano, e al sociologo Maurizio Fiasco.