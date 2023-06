Resti fossili marini in collina: il fascino di 10 mila anni fa e una lezione per domani

Se ne possono incontrare molti, su sentieri battuti e noti oppure per caso. Noi ci siamo avventurati su un campo di grano sotto il sole di giugno e con un po' di cammino e di fantasia siamo riusciti a immaginare l'habitat di 10 mila anni fa.

E' l'epoca che segna la fine dell'ultima grande glaciazione che interessò direttamente le Alpi e quindi la nostra penisola. Dopo che le calotte si sciolsero, il livello del mare si alzò. E quelle che oggi chiamiamo le Marche ne furono ovviamente coinvolte. Le acque arrivarono ben oltre i confini di ciò che prima era una grande steppa. Complici i movimenti delle placche tettoniche, gli animali marini giunsero quindi anche in luoghi più alti. Luoghi che oggi risultano collina o perfino montagna.

“E’ molto affascinante – ci spiega Vincenzo Marzialetti, dirigente per la Difesa della costa della Regione Marche ed esperto di geomorfologia, che da queste parti si spinge spesso - abbiamo prove chiare che da queste parti, in collina, c’era il mare. E che era un mare molto energetico”.

Così troviamo nell'entroterra fermano diversi segni di un mare antichissimo e di antichissime spiagge. Conglomerati di molluschi bivalvi, ostriche, coralli. La loro “fotografia fossile” è una traccia affascinante. E al tempo stesso è un monito per chi conosce geologia e geomorfologia e in generale per chi ha a cuore l'ambiente. “Questo mare ha anche visto una evoluzione rapidissima dei suoi livelli e oggi temiamo che possa darci molto fastidio nei prossimi anni”, aggiunge alla Tgr Marche Marzialetti.

Infatti, se è vero che l'innalzamento e l'abbassamento delle acque è fenomeno ciclico e fisiologico, eterno, è vero pure che oggi quell'innalzamento dipende anche dal comportamento umano.

Cambiamento climatico e surriscaldamento del pianeta. Quindi scioglimento accelerato dei ghiacci. Le proiezioni peggiori parlano di un rialzo del livello marino tra i 57 centimetri e il metro e trenta. Ragionando su un tempo di migliaia o perfino di milioni di anni, si potrebbe pensare a un adattamento conseguente della natura. Ma quando abbiamo a che fare con coste fortemente antropizzate - abitanti, case, cemento - il discorso cambia. E molto.

Nel video, il servizio di Anna Madia con il montaggio di Alessandro Cipriani