Il decimo Meeting nazionale dei giornalisti, le sfide per il futuro

Cinque miliardi di persone vivono in paesi dove la libertà religiosa non è garantita. In 62 di questi è violata. E la persecuzione - in 26 - è cruenta. Sono 400 milioni i cristiani che vivono in terre di persecuzione. Il giornalismo ha il compito di rendere vicino, sia dal punto di vista geografico sia umano, ciò che è lontano. Un'esigenza imprescindibile. Oggi più di ieri.

Tendere una mano verso l'altro, dopo avere capito quali possano essere i suoi reali bisogni. Nella società globalizzata in cui viviamo sono tante le parole urlate. Ascoltare sembra quasi scontato, ma non lo è.

Nel video, il servizio con le interviste al Cardinale Mauro Piacenza, presidente internazionale di Aiuto alla Chiesa che Soffre, ad Alessandro Monteduro, direttore di Aiuto alla Chiesa che Soffre - Italia, a Mauro Ungaro, presidente della Federazione italiana settimanali cattolici, e a Massimiliano Padula, sociologo e docente alla Pontificia Università Lateranense