Il giovane enologo e i vecchi vitigni

Non appartiene a una famiglia di viticoltori Nicolò Zagaglia, per questo ama dire che fare il vino - nel suo caso - è più di una passione, ma una vera e propria ossessione.

Una laurea in enologia, tanta gavetta e anche un'esperienza dall'altra parte del mondo che gli ha fatto capire quello che voleva davvero.



A 27 anni, contando solo sulle sue forze, ha già prodotto un vino con un suo brand (tra le mille difficoltà di un settore che in Italia è particolarmente ostile). Ora ha in mente di fare di più. Clonare gli antichi vitigni di Matelica per creare un vino uguale a nessun altro.



Per mesi, come un investigatore “agricolo”, Nicolò ha perlustrato il territorio palmo a palmo, finché - in mezzo alle colline - ha trovato quello che faceva al caso suo: una vecchia alberata , ovvero un terreno con un sistema di coltivazione comune ai tempi della mezzadria.