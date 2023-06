Lega del Filo d'Oro, insieme oltre il buio e il silenzio

Insieme oltre il buio e il silenzio. Le malattie rare interessano almeno 300 milioni di persone nel mondo e 30 milioni in Europa. Si stima che - in Italia - ne colpiscano oltre un milione. Nella maggior parte dei casi, si manifestano nella prima infanzia e rappresentano la principale causa di sordocecità e pluriminorazione psicosensoriale. Il tema è stato al centro di un incontro al Centro nazionale della Lega del Filo d'Oro, a Osimo. Fondamentali l'intervento precoce e fare rete, per indirizzare nel percorso diagnostico e terapeutico.

Nella presa in carico di bambini con una malattia rara l'intervento precoce è fondamentale e necessita di un percorso educativo-riabilitativo interdisciplinare e multiprofessionale.

La carenza di cure risolutive e le difficoltà per il raggiungimento di una diagnosi definitiva possono causare - quando parliamo di malattie rare - senso di smarrimento, insicurezza, paura del futuro. Per questo, è importante non solo aumentare le conoscenze e le competenze sulle patologie rare, ma anche instaurare un legame forte con i medici del territorio, per orientare in maniera corretta sia il paziente sia i suoi cari, indirizzandoli nel percorso diagnostico e terapeutico.

Nel video, le interviste a Patrizia Ceccarani, Direttore tecnico scientifico della Fondazione Lega del Filo d'Oro Onlus, e a Lucia Santoro, referente per le malattie genetico-metaboliche della Clinica pediatrica dell'Ospedale Salesi di Ancona