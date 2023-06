Il maltempo continua a flagellare la regione. Nuovi allagamenti sul Catria e nel Maceratese

La protezione civile regionale ha esteso l'allerta meteo gialla per temporali anche per giovedì 15 giugno.

E un violento temporale si è abbattuto alle pendici del Monte Catria nel pomeriggio. In 45 minuti sono caduti 45 millilitri di acqua.

Le abbondanti precipitazioni, hanno trasformato le strade in corsi d'acqua e i ruscelli in fiumi, a causa dei terreni troppo zuppi che non riescono più a trattenere le acque.

Analoga situazione nel maceratese e fermano, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per frane, allagamenti e smottamenti a Matelica, San Ginesio, Cessapalombo a Amandola.