Alla scoperta della quercia secolare di Villa Castiglioni

Oggi e domani si può partecipare agli oltre 300 eventi ospitati in più di 200 in Italia per la sesta edizione di “Appuntamento in Giardino”. L'inziativa, che ha l'adesione di Unesco, Fai e Dimore Storiche Private, consente al pubblico di spaziare da luoghi storici emblematici, ai giardini amatoriali, agli orti botanici, ai parchi.

Nel video, il servizio con le interviste ad Adriana Salvatici Castiglioni, proprietaria di Villa Castiglioni a Cingoli, alcuni visitatori e visitatrici e Luca Paparelli, agronomo