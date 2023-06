In marcia per l'Amazzonia

Da Montefalcone Appennino, con partenza dalla terrazza panoramica, fino a Smerillo e ritorno, un facile percorso nei boschi tra i due comuni dell'entroterra fermano, all'insegna dell'amicizia, della natura e della solidarietà: per il 19mo anno si è svolta la marcia dell'associazione Aloe che da 25 anni anni sostiene le attività dei missionari fermani nei paesi del sud del mondo.

Durante il cammino le pause di riflessione con quattordici tra testimonianze e messaggi dei missionari e delle associazioni della rete “Cuore amazzonico”, che raccoglie fondi per il progetto “Alberi per l'Amazzonia” che sarà realizzato a Barranquita, in Perù, nella missione di padre Mario Bartolini originario di Roccafluvione

Una marcia leggera ma importante, niente iscrizione, nessuno stand, solo la propria offerta a sostegno dei progetti solidali del territorio per il mondo

Nel servizio di Patrizia Ginobili le interviste a Giorgio Grifonelli e Antonio Vallesi, sindaci di Montefalcone Appennino e Smerillo, e a Franco Pignotti associazione Aloe