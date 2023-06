Tappa marchigiana per la Mille Miglia. Rombano i motori che hanno fatto la storia

Passaggio marchigiano per la storica Mille Miglia. La seconda tappa ha visto le vetture sfilare in tutte e cinque le provincie marchigiane. Dopo la partenza dall'Aeroporto Militare di Pisignano, gli equipaggi sono arrivati nella Repubblica di San Marino dove si sono fidati nel blocco di prove cronometrate nella galleria Montale, capolavoro ingegneristico degli anni Trenta ripristinato nel 2012 dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, valido per il Trofeo Repubblica di San Marino. Controllo Timbro in Piazza della Libertà con vista sul circondario di colline del Monte Titano e via per la sessione di Prove Cronometrate nel tratto fra il Torrente Conca e il Monte Altavelio che ha anticipato la prima prova di Media della manifestazione nella storica regione di Montefeltro.

Il convoglio ha costeggiato l'Adriatico fino ad attraversare il centro di Pesaro, per il controllo orario in piazzale della Libertà dove, di fronte alla Sfera grande di Arnaldo Pomodoro, c'è stato un ideale passaggio di consegne: sarà infatti la città di Rossini a raccogliere il testimone di Capitale della cultura da Brescia e Bergamo. Proseguendo sulla costa, la Freccia Rossa ha attraversato Senigallia prima di addentrarsi nel Parco Regionale del Cornero: nel cuore della macchia mediterranea, dove imperdibili scorci di falesie a picco sul mare si fondono con la vegetazione. Lasciato definitivamente il mare, gli equipaggi hanno incontrato Loreto e Recanati per poi arrivare al break per il pranzo nei giardini Diaz di Macerata.

La carovana ha poi proseguito verso Fermo, Ascoli e da qui ha sconfinato nel Lazio per l'arrivo, in serata, a Roma