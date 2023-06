La Mostra internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro

Pesaro 59 fa già il pieno di energia e di entusiasmo. In vista dell'edizione 2024, quella della Capitale della Cultura, il Festival presenta un programma ricco di eventi. Flashdance di Adrian Lyne, che lancerà la proiezione in piazza del Popolo con un suo messaggio, è il capolavoro riscoperto, scelto per inaugurare la rassegna.

Estetica anni Ottanta, ma anche un messaggio femminista.Tanti i momenti di riflessione sul cinema italiano, dove spicca, però, la presenza di Dante Ferretti, Carlo Verdone e - soprattutto - Giuseppe Tornatore.

Fedele alla ricerca del nuovo, la Mostra presenterà anteprime internazionali e filoni da indagare, con una ricerca a tutto campo, senza distinzione di formati.

Nel video, l'intervista a Pedro Armocida, direttore artistico della Mostra internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro