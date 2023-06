Musicultura dal 19 al 24 giugno

Presentata ieri a Roma, alla Rai in Viale Mazzini, la 34esima edizione di Musicultura, in programma a Macerata dal 19 al 24 giugno. Main Media Partner del Festival della Canzone Popolare e d'Autore è la Rai, che racconterà l'evento e le due serate conclusive di spettacolo il 23 e il 24 giugno allo Sferisterio. La conduzione è affidata a Flavio Insinna, affiancato da Carolina Di Domenico: per entrambi è la prima volta a Musicultura.

Annunciati anche i vincitori di Musicultura 2023, tutti autori delle canzoni che interpretano: Amarti, Ilaria Argiolas, Cecilia, Lamante, Simone Matteuzzi, Santamarea, Cristiana Verardo e Zic. Non ci sono marchigiani in gara.

Rai Radio 1 trasmetterà le ultime due serate di Musicultura, dalle quali sarà realizzato anche un programma televisivo che andrà in onda su Rai 2