Oli monovarietali, la ventesima rassegna nazionale

Ventisette espositori provenienti da 11 regioni italiane, per la ventesima rassegna nazionale degli oli monovarietali ospitata nel Giardino dei Principi dell'Abbadia di Fiastra. Duecentosettanta i campioni presenti alla rassegna, il 28% dei quali provenienti dalle Marche. A conferma dell'importanza del comparto olivicolo-oleario nella regione, di 9.500 ettari complessivi, che nella campagna 2022-2023 ha prodotto poco meno di 22mila tonnellate di olive, per circa 3mila tonnellate di olio, per una produzione regionale che, però, pesa soltanto per l'1,34% sul totale nazionale.

Nel video, le interviste a Barbara Alfei, tecnica di Amap, e ad Andrea Maria Antonini, assessore regionale all'Agricoltura