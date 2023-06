Gregorio Leopardi: "Giacomo è presente tra i giovani di oggi"

Aula magna gremita, al municipio di Recanati, per la consegna dei Premi Leopardi. “La presenza di tanti giovani studiosi testimonia la attualità del messaggio non solo della sua poesia, ma anche del suo pensiero in generale”: non c'è solo eredità genetica, ma appassionata competenza nelle parole di Gregorio Rufini Leopardi - 22enne discendente dei conti recanatesi, in apertura del nostro servizio.



Lo studio delle carte leopardiane vale - quest'anno - il Premio Leopardi alla Biblioteca Nazionale di Napoli: è qui che si conservano da due secoli i manoscritti che il poeta - morendo - affidò a Antonio Ranieri. E qui ne è in corso da tempo la digitalizzazione, un progetto che incrocia quelli similari in corso al Centro studi leopardiani di Recanati e all'Università di Macerata.

Il "premio Leopardi" per tesi di laurea è andato ex aequo (1.500 euro ciascuno) a Miriam Kay dell'Università La Sapienza di Roma e a Asia Stillo dell'Università di Bologna. Per le tesi di dottorato il primo premio è andato a Roberta Priore dell'Università di Bologna, ma sul podio si fa onore anche l'Università di Macerata con il secondo posto di Gioele Marozzi dell'Università di Macerata e il terzo posto di Roberto Lauro.