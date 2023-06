Nuova protesta alla Kos Care. I dipendenti: "Ritmi insostenibili per sanitari e pazienti"

Sono le lavoratrici dell'assistenza sanitaria privata, Oss e infermiere. Alla Rsa San Giuseppe Anni azzurri di San Benedetto del Tronto operano da tempo a organico ridotto. E ora alzano le bandiere per protestare. "Condizioni di lavoro insostenibili. Siamo in due in turno di notte per cento pazienti. E la mattina ci troviamo in sette anziché undici", questa la denuncia. Ed è una nuova mobilitazione per il gruppo Kos Care, attivo qui da tre anni in regime di convenzione e già interessato da numerose vertenze nel territorio marchigiano.

La Cgil attacca e, a differenza degli altri sindacati, si è rifiutata di firmare il contratto collettivo del commercio ritenendolo ingiustificato per la sanità e peggiorativo per tutti. L'azienda, invece, da parte sua difende scelte ritenute di razionalizzazione del lavoro e anche di miglioramento complessivo del benessere dei dipendenti. Kos aggiunge che se oggi i tempi delle operazioni sanitarie si riducono è perché l'innovazione e gli ausili tecnologici lo consentono. Una posizione totalmente respinta dai sanitari di San Benedetto.