Il vino traina il turismo e fa volare l'export: 75 milioni nel 2022

Oltre 300 etichette da degustare di 105 aziende diverse. Villa Koch, a Recanati, si trasforma - per un giorno - in un Vinitaly marchigiano. Merito dell'Istituto marchigiano di tutela vini che ha raccolto qui i suoi "Magnifici 16", le sedici denominazioni di origine protetta afferenti al consorzio, da far conoscere alle realtà del settore di tutta Italia.

D'altronde, il vino marchigiano è in crescita anche fuori dai confini nazionali. Oltre 75 milioni di euro di export lo scorso anno, il 25 per cento in più rispetto al 2021. Gli Stati Uniti il primo mercato, seguiti da Germania, Giappone, Olanda e Belgio.

E, facendosi conoscere all'estero, cresce di conseguenza anche l'enoturismo verso le Marche. Borghi, esperienze e paesaggi incontaminati le parole chiave per chi viene qui a degustare.

Ma cosa manca alle Marche per raggiungere la Toscana nell'enoturismo?

Secondo i produttori del settore, infrastrutture adeguate, che permettano ai turisti - soprattutto stranieri - di venire qui con facilità, ma anche un'unità di intenti tra le varie aziende. Proprio quello che l'Istituto sta cercando di fare.

Nel servizio Le interviste sono a Michele Bernetti e Alberto Mazzoni, presidente e direttore dell'Istituto marchigiano di tutela vini, e a Lorenzo Marotti Campi, produttore di vino