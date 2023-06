Sami, perseguitata dai talebani

Sami e solo una delle migliaia di afghani costretti a lasciare la propria terra dopo il ritorno al potere dei talebani. Lei ha rischiato la vita. Fino al gennaio del 2022 quando è riuscita a scappare e arrivare in Italia, ad Ancona.



L'associazione Amad, da sempre impegnata per la difesa dei diritti umani e dei diritti civili, con particolare attenzione all'integrazione dei migranti e dei rifugiati, è attiva con progetti per creare corridoi umanitari e portare in salvo profughi perseguitati.

In Italia i rifugiati e i richiedenti asilo superano i 200 mila. Nel suo piccolo anche Ancona è attraversata da alcune centinaia di rifugiati, provenienti per lo più da Pakistan, Afghanistan, Somalia, Kurdistan.