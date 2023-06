Sanità, la protesta dei lavoratori precari

Precari anche da 4 anni, lo saranno ancora per altri 4 mesi. Le conseguenze sono immediate: incertezza, impossibilità di programmare la vita, turni extra per chi è assunto, che si trova a dover rinunciare a ferie e riposi. Ma l'aspetto forse più preoccupante riguarda il futuro della sanità pubblica.

Se si decide di non stabilizzare operatori senza i quali non è possibile mantenere i numeri dei posti letto, come accaduto per l'ematologia di recente, significa in prospettiva ridurre la copertura sanitaria gratuita e universale, base del sistema sanitario nazionale.

La strada da percorrere è chiara dicono i sindacati. Senza contare che nel frattempo di rinnovo in rinnovo si continua a buttare via competenze acquisite e mai consolidate.

Nel video, le interviste a Stefania Ragnetti, Segretaria provinciale Cgil Funzione pubblica, a Raffaele Miscio, di Cisl Funzione pubblica, e ad Alberto Beltrani, segretario generale di Uil Fpl Ancona