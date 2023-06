Al via i lavori nelle strade del sisma

Lavori pubblici. A giugno nel cratere del sisma del 2016 partiranno appalti stradali per 1,4 miliardi di euro. Secondo il piano di Anas, uno dei primi bandi ad essere pubblicati sarà quello dell'adeguamento a 4 corsie della Salaria, nel tratto che collega Roma a Rieti: un investimento da mezzo miliardo di euro.

Allo stesso tempo, saranno pubblicati i bandi per gli interventi contenuti nel Piano Complementare al PNRR per il sisma. Per quanto riguarda le Marche, sarà pubblicato quello per la Pedemontana di Ascoli, che collegherà la Salaria alla superstrada SS 77. Un investimento di 300 milioni di euro che si aggiunge ai 100 milioni già appaltati.