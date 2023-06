Geo Barents domani pomeriggio ad Ancona. A bordo 38 migranti

Arriverà in porto nel pomeriggio di giovedì, tra le 15.30 e le 16, la Geo Barents, con qualche ora di ritardo sulla tabella di marcia inizialmente prevista. La nave umanitaria di Medici Senza Frontiere porta a bordo 38 persone raccolte da un barchino in vetroresina in difficoltà in acque internazionali.

Arrivano da Marocco e Bangladesh, uno di loro è minorenne, sono partiti tutti alcuni giorni fa dalla costa libica. A bordo non si segnalano situazioni di particolare gravità dal punto di vista sanitario.



La macchina dell'accoglienza intanto si è già messa in moto sulla banchina 22 dello scalo anconetano: i tendoni della protezione civile sono stati montati sul molo alcuni giorni fa, quando ad Ancona era inizialmente previsto l'arrivo di un'altra nave umanitaria, poi dirottata a Civitavecchia.

Il meccanismo è ormai rodato dai tre precedenti attracchi, tra gennaio e febbraio: una volta la Ocean Viking e due sempre la Geo Barents. In ogni caso ieri c'è già stata una riunione operativa in prefettura per coordinare tutti i soggetti coinvolti nell'accoglienza e nell'assistenza sanitaria e umanitaria.

E' probabile che le 38 persone a bordo della nave, una volta sbarcate, siano poi ospitate da strutture in regione: la decisione deve essere presa nelle prossime ore dal ministero dell'interno, ma i posti nei centri di accoglienza, fanno sapere dalla prefettura, sono sufficienti.