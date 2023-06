Maturità, si parte con la prova di italiano: Moravia, Quasimodo, Fallaci e Piero Angela

Moravia, Quasimodo. E poi la Fallaci, Piero Angela e l'attesa nell'era di Whatsapp. Queste alcune tracce della prima prova di maturità. Non c'era l'atteso Svevo, l'autore che era più papabile secondo i ragazzi. E chissà che questa "sorpresa" non abbia agitato anche gli studenti più tranquilli. Un esame al quale non si è mai davvero pronti.