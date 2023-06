La start up coraggiosa che torna in attività dopo l'alluvione

Impossibile per Matteo Sebastianelli dimenticare le piogge che hanno allagato e danneggiato la struttura che ospita la sua attività di e-commerce. Lui e il socio Diego hanno dovuto trasferire il magazzino ai piani alti. Contano danni per circa 20 mila euro.

Due anni fa, i due trentenni, hanno deciso di avviare la vendita di prodotti tipici marchigiani, via internet. Una start up finanziata pubblicamente.

Un progetto coraggioso per Serra Sant’Abbondio dove non c’è nemmeno la banda larga. Il loro motto è non abbandonare questo territorio segnato dallo spopolamento. Una filosofia che sta pagando in clienti e fatturati.