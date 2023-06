Movimento 5 stelle: in 170 dalle Marche a Roma

A San Benedetto del Tronto il raduno è fissato per le 9 di mattina. Arrivano i sostenitori del movimento 5 stelle, pronti a dirigersi a Roma per la manifestazione nazionale "Basta vite precarie". I partecipanti dalle Marche, che hanno deciso di muoversi insieme in autobus, sono 170.

Dopo le scissioni interne e il risultato deludente delle ultime amministrative, il Movimento 5 stelle tenta il rilancio. Annunciata proprio in questi giorni l'idea di una "giovanile", un laboratorio per ragazzi fino a 36 anni. Proprio loro sono i principali (seppur non esclusivi) destinatari dell'altra campagna in corso, quella contro il precariato, oggetto del corteo.