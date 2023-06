Ultimo miglio tra porto e statale 16, parte la gara di appalto

Stavolta ci siamo per davvero. L'uscita a nord tra il porto di Ancona e la Statale 16 "Adriatica" segna un passo decisivo nel percorso interpreso ormai da quattro anni a questa parte. Per l'Ultimo miglio - così è stato ribattezzato il tratto di strada - Anas ha pubblicato il bando di gara d'appalto per l'affidamento dei lavori. L'intervento, da 148 milioni di euro e riguarda la realizzazione di un tracciato a due corsie lungo 2 chilometri e mezzo che collegherà l'Adriatica con la Flaminia nei pressi del porto, bypassando il centro abitato di Torrette e l'area ospedaliera. La strada di collegamento passerà dietro l'ospedale regionale e rappresenta un collegamento veloce tra l'uscita dallo scalo e la grande viabilità che proprio sulla strada variante, da Torrette al casello di Ancona Nord, è teatro del cantiere per il raddoppio della carreggiata ormai da un anno e mezzo. L'appalto per l'ultimo miglio in gergo tecnico si chiama integrato: modalità che permette di unire la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori affidandoli allo stesso soggetto senza ulteriori perdite di tempo. La gara termina il 2 agosto, Il tempo stimato per il cantiere è di quattro anni: 6 mesi per il monitoraggio ambientale, 4 per la progettazione esecutiva e tre anni di lavori.