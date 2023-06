Malupa: una barca davvero per tutti

Malupa è una barca unica nel suo genere: lunga 4 metri e 70 centimetri, inclusiva e adatta a tutti può essere portata da persone con diversi tipi di disabilità, sia fisica che intellettiva. E' infatti modulabile a seconda delle circostanze: con tutti i comandi a portata di mano, dotata anche di sensori per ipovedenti, può ospitare fino a 4 passeggeri più un istruttore. Ha anche la possibilità di salire e scendere direttamente dalla spiaggia. Sembra poco, in realtà è molto importante per ampliare il pubblico degli utilizzatori.

Il nome, Malupa, deriva da quelli delle persone che l'hanno voluta e creata: Marco Lorenzetti, presidente dell'associazione La Fabbrica dei Sogni, Luca Bracci, costruttore dell'imbarcazione, e Paolo Giordano, il designer. Marco, Luca, Paolo: MaLuPa.

Malupa sarà utilizzata per corsi di vela inclusivi da diverse associazioni di Senigallia: per la prossima estate ci sono già oltre iscritti.