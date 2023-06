Omicidio Baldoni: nuovo sopralluogo sulla scena del delitto

Restano ancora diversi i punti da chiarire su quello che è successo sabato 3 giugno mattina nell'appartamento a Fabriano in cui Fausto Baldoni è stato ucciso. Il secondo sopralluogo effettuato dai carabinieri sulla scena del delitto avrebbe esaminato nei dettagli una scena del crimine confusa e con molte tracce ematiche e organiche.

Alessandra Galea, la cinquantenne convivente di Baldoni accusata dell'omicidio, sostiene di aver avuto con l'uomo una discussione e, al culmine del litigio, lo avrebbe spinto facendogli inavvertitamente sbattere la testa contro una lampada di sale su un comodino. Dice di essere poi uscita di casa quando l'uomo stava ancora bene.

Una versione che però faticherebbe a collimare con i riscontri dell'autopsia, secondo cui Baldoni sarebbe stato colpito alla testa con diversi colpi non compatibili con una caduta accidentale. La morte non sarebbe stata immediata, ma sarebbe avvenuta tra le 12 e le 14. Fondamentali saranno le analisi sulla geolocalizzazione del telefono di Alessandra Galea, per ricostruire nel dettaglio i movimenti della donna nel corso della giornata.