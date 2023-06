Meno volontari e più competenze: anche l'intelligenza artificiale per aiutare il terzo settore

Cambia il modo di fare volontariato. Anche nelle Marche. Il rapporto dell'Istat sul terzo settore parla di un calo dei volontari del 15 per cento in 10 anni a livello nazionale. Ma le persone che donano il proprio tempo restano fondamentale per il sociale. E' un volontariato “liquido”, che si attiva soprattutto in occasione di grandi emergenze o eventi.

Un cambiamento che le organizzazioni del mondo no profit affrontano in diversi modi, anche utilizzando l'intelligenza artificiale.



L'intervista con Simone Bucchi, presidente per le Marche del Centro Servizi per il Volontariato.