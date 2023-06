Tutti in sella al bike park di Frontignano

Salti, curve paraboliche e tracciati adatti a tutti. Adrenalina e divertimento trovano casa al bike park di Frontignano di Ussita, alla seconda stagione di apertura dopo il terremoto. Le ferite del sisma si vedono ancora, ma qui si dimostra che è possibile far ripartire il territorio grazie al turismo. Otto percorsi, dai più tecnici a quelli per principianti, serviti dalla seggiovia delle Saliere, e altre 20 tracce dedicate a tutte le discipline della mountain bike,dall’enduro fino al downhill. Infine, un campo scuola per grandi e piccoli dove imparare a prendere confidenza con le strutture in tutta sicurezza.

Non solo biker. Tanti gli escursionisti, che da qui partono alla volta del Monte Bove, regno del camoscio appenninico. Sport, ma anche relax, per chi sceglie la montagna come via di fuga dalla città.