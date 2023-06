Chirurghi maxillo-facciali riuniti ad Ancona. Si parla di nuove frontiere e tecnologie

Anche l'intelligenza artificiale si prende un proprio spazio al 23 esimo congresso nazionale della Società italiana di chirurgia maxillo-facciale. Come usare le nuove tecnologie è, del resto, ormai una domande costante per la medicina. E dopo esserlo stata al congresso internazionale appena concluso a Vancouver, in Canada, lo è inevitabilmente anche ad Ancona.

Alla Mole vanvitelliana si parla, però, prima di tutto di diagnosi e cura con sessioni di confronto e corsi. Dalla traumatologia alla chirurgia della mascella, dall'oncologia alla medicina di emergenza.