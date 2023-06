Prima serata della finale di Musicultura

Flavio Insinna e Carolina Di Domenico hanno condotto la prima delle due serate finali di Musicultura all'Arena Sferisterio di Macerata. Ad elogiarli sul palco è Fabio Concato, tra i big della serata, che ha ammaliato gli spettatori con “Non smetto di aspettarti”, un medley dei suoi successi e la sempre verde “Domenica bestiale”. Presenti anche due grandi protagoniste donne. Paola Turci ha commosso il pubblico con “Povera Patria” di Battiato. Ha proseguito con il nuovo single “Fiori di ghiaccio”, pubblicato solo in streaming. Dopo di lei Rachele Andrioli, salentina 34/enne, interprete della world music, che ha raccolto 40 donne dai 18 agli 80 anni nel Coro a Coro, e che ieri con 22 di loro si è esibita in “La canzone popolare” di Fossati e un brano cantato in ucraino.