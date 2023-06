La via della lavanda

Un angolo di Provenza nelle Marche. L’associazione culturale Giardini di lavanda marchigiani ha l’ambizione di creare una filiera dedicata al fiore viola tra turismo e benessere. Una via dei lavandeti tra i quindici soci diffusi nelle regione.

Diversi coltivatori hanno scelto di dedicarsi principalmente alla trasformazione. Per alcuni è stata una scelta di vita. Teresa da Milano si è trasferita nelle Marche per avviare un lavandeto. Nel servizio le interviste a Roberto Ferretti, coltivatore lavanda Cia, e Teresa von Arx, produttrice e trasformatrice di lavanda.