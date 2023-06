Alluvione maggio, Figliuolo commissario e Acquaroli vice: tutti i dettagli dell'ordinanza

E' Francesco Figliuolo il nuovo commissario per l'alluvione di maggio per Emilia Romagna, Toscana e Marche. Designati anche i vice: saranno i governatori delle tre regioni interessate tra cui Francesco Acquaroli governatore delle Marche. Intanto emergono anche alcuni dei dettagli dell'ordinanza per la ricostruzione. Sessanta persone per la struttura speciale e cinque esperti. Nelle Marche sono coinvolte Pesaro e sette comuni della provincia. Il commissario Figliolo dovrà valutare sei tipologie di danni previste dall'ordinanza per la ricostruzione dell'alluvione. Si va dalla riparazione o ricostruzione di abitazioni e capannoni ai danni per scorte o beni mobili di attività produttive, agricole, turistiche ma anche no profit. Poi ci sono i danni economici sullo stoccaggio di aziende coinvolte da indicazioni geografiche e denominazioni di origine ma anche i danni per aziende che lavorano nel sanitario, sociale e ricreativo. sono contemplati i danni per edifici privati di interesse storico e soprattutto le spese di autonoma sistemazione, traslochi o delocalizzaizone delle attività produttive. Nel ventaglio delle coperture offerte dal governo anche gli interventi sociali e socio-sanitari, attivati da soggetti pubblici, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio così come gli interventi per far fronte ad interruzioni di attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative di soggetti pubblici. Attenzione al quando e al come per la consegna delle istruttore necessarie per cristalizzare i danni di cui sopra: vanno portate ai comuni competenti con le necessarie perizie di professionisti competente entro il termine di un anno.