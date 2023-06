Ancona scelta come porto per la nave di Msf. A bordo 38 persone salvate nel Mediterraneo

Il ministero dell'interno ha assegnato il porto di Ancona alla Geo Barents, la nave umanitaria di Medici senza frontiere che ha recuperato 38 naufraghi nel Mediterraneo, in acque internazionali a sud est della Sicilia. L'arrivo dell'imbarcazione è previsto per la mattina di giovedì 15 giugno, dopo due giorni di navigazione.

La maggior parte dei naufraghi proviene dal Bangladesh e sono uomini. Tra di loro c'è però anche un minore non accompagnato. "Tutti stanno cercando di riprendersi dal loro calvario", dice il team di salvataggio. Una riunione con il prefetto Darko Pellos ha definito i dettagli dello sbarco e della macchina ormai collaudata che vede insieme protezione civile, capitaneria di porto, comune di Ancona.

Questo è il terzo arrivo da gennaio della Geo Barents nel porto di Ancona, dopo quelli del 12 gennaio e del 17 febbraio.