Gratteri a Jesi: "Ndrangheta? Nessun territorio è più immune, vigilare sui passaggi di società"

“Possiamo discutere sull'intensità della presenza ma ormai nessun territorio è immune dalle infiltrazioni della criminalità organizzata”. E' il monito lanciato dal procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri - simbolo della lotta alla Ndrangheta - nell'incontro avvenuto al Federico II di Jesi. Davanti a una sala gremita di gente, stimolato sui fatti degli ultimi anni avvenuti nelle Marche (l'inchiesta Eyphemos, i sequestri a Fabriano, l'omicidio Bruzzese e le indagini per la cattura dei killer) Gratteri ha spiegato le modalità di inserimento nel tessuto sociale ed economico degli Ndranghetisti. “Si muovono in due direzioni: vendono cocaina all'ingrosso visto che ormai non scendono più in strada e con il denaro ricavato si comprano tutto quello che è in vendita”. Gratteri ha battuto molto sullo “sguardo presbite” della Ndrangheta, ormai la criminalità riconosciuta come la più potente e articolata del mondo, sguardo capace di fiutare business con molto anticipo sullo sviluppo dei mercati. “Per far questo tipo di riciclaggio sofisticato si servono di professionisti, di avvocati, commercialisti, funzionari di banca compiacenti. Non mi preoccuperei se nelle Marche ci sono molti collaboratori di giustizia, andrei piuttosto a vedere la mole di operazioni straordinarie per i passaggi societari”.