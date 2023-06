L'estate dell'inflazione, a Cupra Marittima ombrelloni economici per famiglie

Estate di tempo traballante e inflazione evidente. Accaparrarsi un ombrellone può diventare una voce pesante del bilancio familiare. Sulla riviera del Conero, anche 40, 50 euro al giorno, e oltre mille euro per l'abbonamento stagionale, con picchi anche decisamente superiori. Ma scendiamo verso sud e c'è anche un mare più popolare che piace alle famiglie.

“Qui un ombrellone a giugno costa dieci, massimo dodici euro”, spiegano gli operatori balneari di Cupra Marittima. “Pochi ritocchi ai nostri prezzi”, aggiungono i ristoratori. “Abbiamo cercato di andare incontro alla clientela, anche se ci costa un certo sacrificio perché abbiamo subito anche noi i rincari”.

La stagione 2023 inizia con un ponte del 2 giugno ancora in sordina, ma le prenotazioni per luglio e agosto sono molte. Turisti italiani soprattutto dal nord e dalle grandi città e negli ultimi anni si è consolidata una certa presenza straniera: olandesi, tedeschi e inglesi che non soltanto affittano immobili ma li acquistano in collina e nei “paesi alti” per ristrutturarli e scelgono le Marche per restare.