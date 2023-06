Il maestro d'ascia: "Le nostre barche nate da un pezzo di legno, per amore del mare"

Un mestiere fatto di pochi ferri. In un capannone e soprattutto all'aperto. Costruire le navi in legno come un Geppetto e ripararle quando il tempo le ha affaticate troppo.

È la missione di Giancarlo Cappella e del suo cantiere, uno dei pochi rimasti attivi sul mare Adriatico. Aperto a Marina Palmense, frazione di Fermo, nel 1973 dal padre di Giancarlo, oggi è gestito insieme alla terza generazione di artigiani, Gianluca e Massimo. Essere maestri d’ascia significa scegliere uno ad uno i pezzi di legno che comporranno una barca. "Devi scegliere tutto, la venatura del legno, la sua qualità”, spiega alla Tgr Marche Giancarlo.

Un tempo si trattava di plasmare le imbarcazioni da zero: anche un anno e mezzo di lavoro per un mezzo di 18 metri. “Oggi invece costruzioni da zero non si fanno più. Rimettiamo in piedi antiche paranze per gli appassionati". E la famiglia Cappella può contare anche sul sostegno pubblico. “Abbiamo l'aiuto del Comune di Fermo, il supporto di quello di Porto San Giorgio. E per ristrutturare la Vittoriosa, ovvero la paranza di ottant'anni fa di cui ci stiamo occupando ora, abbiamo ottenuto dei contributi dalla Regione Marche”.

Ma è, quello del maestro d’ascia, un mestiere in via di estinzione. “Oggi si lavora con acciaio e vetroresina. La nostra è una nicchia per i romantici. La famiglia di mio padre era nei motopescherecci, quella di mia madre operava tra vongolare e sciabica. E io… sai quando da piccoli si sta in fasce? Ecco, io stavo dentro una confezione per il pesce”.

Ed è la storia di tanti operai lungo l’Adriatico. Storia di famiglia e di paese, storia antica, che però la famiglia Cappella tiene viva afferrando asce e mazzole, fili per calatafaggio. In nome di una certa idea del mare. “Vorrei dirle cosa si prova a lasciar andare una barca”, ci dice emozionandosi.

Nel video, il racconto di Anna Madia con il montaggio di Agostino Scortichini