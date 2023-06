Il valzer delle panchine

Nemmeno il tempo di chiudere il campionato di calcio che è già tempo di pensare alla nuova stagione. Il primo tassello è quello degli allenatori. E fra Ascoli, Ancona e Fermana è iniziato il valzer. Roberto Breda, dopo aver condotto i bianconeri a una salvezza tranquilla, ha fallito l'aggancio ai play off e ora la sua posizione è in bilico. La prossima settimana la società e il mister si incontreranno, ma sullo sfondo si fa strada l'idea William Viali. Il tecnico del Cosenza, subentrato a novembre, ha condotto la squadra a una salvezza che sembrava impossibile. Parlando del suo futuro è rimasto vago sulla possibilità di proseguire il suo lavoro in Calabria. A favore dell'Ascoli gioca anche il fatto che Viali abbia giocato con i bianconeri a fine anni Novanta e conosca l'ambiente. Situazione di incertezza anche per l'Ancona. Qui, però, è il tecnico Marco Donadel a volere avere rassicurazioni sulla prossima stagione prima di proseguire la sua avventura nelle Marche. Arrivato nelle ultime giornate, ha fatto bene ai play off e raccolto attestati di stima da parte dei giocatori. Ma il prossimo anno nel girone dell'Ancona ci saranno Perugia e Spal. Squadre di spessore che dovranno essere fronteggiate con giocatori di livello. Alla sua prima esperienza come allenatore, dopo tanti incarichi da vice, Donadel non vuole sbagliare. Sembra avviarsi al capolinea l'avventura di Stefano Protti alla Fermana nonostante un contratto per un'altra stagione. Chi invece ripartirà dagli stessi allenatori del campionato appena concluso sarà la Vis Pesaro che ha appena confermato Simone Banchieri. Stesso discorso per la Recanatese che ha rinnovato il contratto a Giovanni Pagliari fino al 2025.