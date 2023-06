L'omaggio di Macerata a Sante Monachesi

Dalla vita frenetica di Montmartre alle geometrie di Montparnasse , passando per la forma inconfondibile del Moulin Rouge. E' la Parigi di Sante Monachesi artista marchigiano che alla fine degli anni Quaranta soggiornò nella capitale francese per poi raccontarla in oltre sessanta opere. Disegni e dipinti che fino al 24 settembre sono al centro di una mostra nei Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi a Macerata, città natale del pittore.

Ispirato da giganti come Picasso e Matisse, Monachesi andò oltre i luoghi comuni legati a Parigi, elaborando temi originali come le “ clownesse” nudi erotici che ritraggono donne pagliaccio, fino ad arrivare ai “muri ciechi” caratteristica della città francese resa con vivide pennellate di colore.

Donatella Monachesi, figlia dell'artista, ha donato a Palazzo Buonaccorsi otto opere del padre che spingono l'orizzonte della mostra oltre Parigi , fino al movimento agravitazionale ( agrà) fondato da Monachesi nel 1964.

Nel servizio l'intervista a Maurizio Faraoni, curatore della mostra.