In tre mila per il Marche Pride

In oltre 3000 hanno sfilato fino al Varco Sul Mare a Civitanova marche per il quarto Marche Pride della regione.

Gli interventi delle associazioni e anche di chi tra i rappresentanti della politica regionale ha deciso di partecipare.

Non c'era il sindaco di Civitanova Ciarapica che, come la regione guidata dalla Giunta Acquaroli, oltre a non partecipare non ha voluto dare il patrocinio alla manifestazione. Arrivato da Pesaro il primo cittadino Matteo Ricci, che lo scorso anno ha ospitato il pride e che, nel criticare il mancato patrocinio ha invitato gli organizzatori a tornare a Pesaro nel 2024, anno della Capitale italiana della Cultura.



Al termine del corteo, tutti i presenti sono stati invitati a baciarsi in un Kiss In, a sostegno di due ragazzi aggrediti in un locale di Pesaro per essersi scambiati un bacio in pubblico. Fatti che, ha ricordato uno degli organizzari, Giacomo Galeotti, succedono sempre più spesso.