Fondi per gli impianti sportivi, l'Anci Marche incontra Sport e Salute

Rinnovare gli impianti sportivi, migliorarli e garantire sostegno finanziario agli enti locali per la pratica delle discipline sportive. Questi i temi al centro dell'incontro dei manager di Sport e Salute e l'Anci ad Ancona. Con la benedizione di un ex atleta olimpionico come Salvatore Sanzo, ex olimpionico di fioretto. Sono state esplorate tutte le possibilità di linee di finanziamento con i bandi del Credito Sportivo ma anche tutti i progetti per il sociale che vengono erogati dalla sezione Sport per i territori di Sport e Salute. Tanti i sindaci e gli amministratori provenienti da tutte le Marche.