Euroleague di sitting volley, gli occhi del mondo puntati su Fermo

Fermo per tre giorni diventa la capitale europea del sitting volley, la pallavolo che si gioca da seduti dove schiacciano normodotati e persone disabili. Sotto la rete l’inclusione funziona non solo a parole. In prima fila ci sono sempre i bosniaci, i campioni in carica del Lukavac e i rivali dello Spid Sarajevo. Sono i grandi favoriti per la giornata finale dell’Eurolega. Fermana e Pordenone entrano tra le magnifiche otto dei quarti.