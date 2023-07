Audrey Hepburn celebrata da Unicef

"Aprite le vostre braccia per stringere il maggior numero di bambini, amarli e proteggerli come se fossero vostri" sono le parole di Audrey Hepburn dopo aver dismesso le vesti di attrice famosa in tutto il mondo. Da stella del cinema a stella dell'infanzia, ambasciatrice Unicef.

Il racconto dell'umanità di Audrey è stato al centro di un incontro nel salone degli affreschi di Villa Caprile, a Pesaro. Una piccola mostra ha fatto da cornice a testimonianze e aneddoti dal mondo Unicef.