Un anno dopo il primo suicidio assistito

Un anno fa moriva Federico Carboni, conosciuto come Mario, il nome che l'associazione Luca Coscioni aveva usato per proteggere la sua privacy. Dopo una lunga battaglia, Federico Carboni era riuscito - primo in Italia - a ottenere il suicidio medicalmente assistito.

Il Partito Democratico ha voluto ricordarlo a Senigallia.



Dopo Fabio, ci furono Antonio e Fabio, sempre nelle Marche. Il suicidio medicalmente assistito è diventato possibile grazie alla sentenza della Corte Costituzionale sul caso Cappato/Dj Fabo, che riconosceva che l'aiuto al suicidio non è più punibile. Ma resta il vulnus della mancanza di una legge nazionale, che la Corte ha più volte sollecitato senza che il Parlamento intervenisse.

Nelle Marche, il Partito Democratico, con la collaborazione dell'Associazione Luca Coscioni, ha presentato già nel luglio dello scorso anno una proposta di legge regionale sul suicidio medicalmente assistito.



Sono tanti i casi come quello di Mario in Italia. Attualmente ci sono richieste di suicidio medicalmente assistito in Umbria, in Friuli, in Veneto. Persone che chiedono aiuto e che l'associazione Luca Coscioni segue nel loro percorso. Come è successo a Federico