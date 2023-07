Convivere con il Burano, la missione del contratto di fiume a Cagli

E’ un contratto di fiume che potrebbe cubare diversi milioni di euro quello che deve difendere l’alto Metauro il bacino che raccoglie le acque di Burano, Candigliano, Bosso e Biscubio. Al tavolo coordinato dalla regione siedono Cagli, Cantiano, Frontone, Serra Sant’Abbondio, Piobbico, Acqualagna e Apecchio. Il contratto di fiume deve avere una visione unitaria perché non ci sia un altro 15 settembre. Dunque opere di difesa passiva come all’arena del fiume, il nuovo cuore di Cagli, due passi dal centro dove il fango ha sbriciolato un argine di terra alto tre metri o in zona via Venezia, ma soprattutto casse di espansione a monte di Cantiano tra le frazioni Pontericcioli e Tranquillo. Poi ci sono zone da restituire al turismo come foci di cagli o, se si preferisce, caldare di cantiano dove d’estate centinaia di residenti vanno a fare il bagno nel fiume. Endrio Martini coordinatore del contratto di fiume per conto della regione prevede un conto molto salato: “Siamo - conclude - nell’ordine di diversi milioni”.