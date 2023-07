l'arsura negli allevamenti

Nel servizio di Desy d'Addario l'intervista a Marco Ranelli, allevatore Cia

Il bosco è il primo rimedio anticaldo per i bovini nei pascoli di San Giacomo. Gli allevamenti nell’entroterra si spostano sulle montagne per dare maggiore ristoro agli animali e per consuetudine d’allevamento, nonostante i disagi dettati dall’assenza di fontanili. Con l’aumento delle temperature cresce la frequenza del trasporto di acqua con carichi 3 volte a settimana con 16 km di percorrenza. Oltre all’aumento del costo del trasporto dell’acqua il caldo incide sulla produzione di latte bovino e ovino con una conseguente diminuzione della trasformazione casearia.

Con il perdurare delle alte temperature si rischia un’ulteriore contrazione della produzione lorda vendibile e una riduzione dei parti. Il ripristino degli antichi fontanili in disuso a causa dei danni del terremoto rappresenterebbe una soluzione per le prossime stagioni, contraddistinte sempre più da caldo e siccità estiva, e per le piccole dimensioni degli allevamenti.