Camerino prima tra i piccoli atenei

Sono giorni delicati per i ragazzi che hanno appena fatto la maturità e devono fronteggiare la scelta più difficile, quella di decidere se continuare o meno gli studi e nel caso, quale università frequentare. Come ogni anno, da oltre 20 anni, il Censis stila proprio in questo periodo la sua classifica sugli atenei italiani. E quelli marchigiani ne escono complessivamente bene, anche se non mancano alcune ombre.

Fra le note liete, l'Università di Camerino che si conferma anche quest'anno prima fra i piccoli atenei, quelli con meno di 10mila iscritti, grazie alla qualità dei servizi offerti, alle strutture e all'occupabilità dei suoi laureati. Alle spalle di Camerino, l'Università della Tuscia sopravanza quella di Macerata che si classifica comunque al terzo posto sui 9 piccoli atenei censiti.

Guardando agli atenei di medie dimensioni, quelli che hanno fra i 10 e i 20mila iscritti, l'Università Politecnica delle Marche è ora in quinta posizione dopo aver guadagnato una posizione rispetto allo scorso anno. Le buone performance su occupabilità e strutture sono in parte compromesse dai dati su servizi e borse di studio dove ci sono margini di miglioramento. Perde, invece, tre posizioni l'Università di Urbino che ora è 12esima su 16 atenei di medie dimensioni.