A Macerata si parla di Cina: dalla guerra dei chip alla Via della seta

Il China Center dell'Università di Macerata, polo di ricerca su temi economici e giuridici, ha festeggiato oggi 10 anni di attività. Un'occasione per riflettere su temi globali che hanno ripercussioni anche sul nostro Paese, a cominciare dalla guerra commerciale in corso fra Stati Uniti e Cina. L'ultima ritorsione è arrivata da Pechino, che ha annunciato un taglio alle esportazioni di gallio e germanio, due metalli indispensabili per la produzione di microchip.

Sul fronte geopolitico, lo scontro commerciale fra le prime due economie del mondo e la spaccatura provocata dalla guerra in Ucraina hanno contribuito ad avvicinare Cina e Russia, alleate nel gruppo di Shanghai anche con India, Pakistan e Iran. In questo contesto, l'Italia deve decidere se rinnovare o meno l'adesione alla Via della Seta, iniziativa strategica cinese con importanti implicazioni commerciali e sul fronte degli investimenti. Il nostro Paese è l'unico del G7 ad aver aderito: una firma arrivata nel 2019 e da sempre malvista a Washington come a Bruxelles.

Nel video, il servizio con l'intervista a Francesca Spigarelli, direttrice del China Center dell'Università di Macerata