Confcommercio e la solidarietà agli imprenditori dopo le alluvioni

La testimonianza di caparbietà e coraggio arriva da imprenditrici e imprenditori tenaci, per dare una risposta concreta. Ancora una volta. Nell'immediato. Specie dopo le alluvioni del maggio scorso. In molti - a dispetto del dramma e delle tante difficoltà - si sono fatti forza - gli uni con gli altri - per non essere costretti a chiudere le aziende.

Trentaquattro imprenditori sono stati premiati da Confcommercio Imprese per l'Italia. Un segnale di vicinanza, per aiutarli a riprendere - quanto prima - l'attività lavorativa, con uno sguardo al futuro.

La Confcommercio Imprese per l'Italia ha messo in campo una task force tecnica. E' operativa grazie al lavoro di Marche Centrali assieme a Regione, Comuni e Camera di Commercio, per presidiare le richieste al Governo e al Parlamento. Un Piano nazionale per la ricostruzione, la manutenzione e la messa in sicurezza del territorio serve per contrastare il dissesto idrogeologico e non abituarsi all'emergenza.

Nel video, le interviste a Carlo Sangalli, presidente nazionale di Confcommercio Imprese per l'Italia, e a Massimiliano Polacco, direttore generale di Confcommercio Marche Centrali