Le farmacie di Pesaro e Gabicce aderiscono a "Proteggiamoci dal caldo"

Le Farmacie comunali di Pesaro e Gabicce Mare aderiscono alla campagna ‘Proteggiamoci dal caldo’ promossa dal ministero della Salute. Oltre a contribuire alla diffusione delle informazioni utili, in particolare ai più anziani, per sfuggire all’ondata di calore che sta interessando il Paese, applicano un’importante scontistica su un prodotto molto utile a difendersi dagli effetti negativi del caldo come i sali minerali.

L’obiettivo della campagna è duplice: prevenire i danni causati dalle elevate temperature proteggendo anche i più fragili e gli animali domestici ed informare i cittadini sulle previsioni delle ondate di calore sul proprio territorio in modo che possano prendere adeguate precauzioni.