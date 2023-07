Transizione energetica, sfida europea

Nel servizio di Damiano Fedeli le interviste a Francesco Merloni, presidente della Fondazione Aristide Merloni, e a Mario Baldassarri, presidente Istao

La sintesi la fa un imprenditore classe 1925 come Francesco Merloni. Per l'Europa la sfida è quella di una transizione non solo energetica ma anche industriale. Di questo si parla a Portonovo all'annuale appuntamento della Fondazione Aristide Merloni.

Temi come le sifde di una nuova politica industriale europea, ma anche le strategie sulla macroregione adriatico-ionica. A parlare, tra gli altri, due ex presidenti del consiglio, come Romano Prodi o Enrico Letta. Un confronto tra esperti di vari campi, come Maria Chiara Carrozza, presidente Cnr.

In collegamento, il ministro delle imprese e del made in Italy, parla dell'obiettivo della riapertura delle miniere in Italia. L'Europa - dice deve

fare una politica per l'Africa che permetta all'Africa di emanciparsi dal duplice dominio russo e cinese".