"Basta morti sulle strade"

Una discesa veloce. E in fondo, sul curvone, l'ìmpatto fatale con un furgone che lo aveva appena imboccato.

Aveva 37 anni, Michele Scarponi, e quella mattina del 22 aprile 2017 si allenava nella sua Filottrano per il Giro d'Italia, imminente. Lo aveva vinto nel 2011; lo aveva fatto vincere - da gregario - a Vincenzo Nibali, nel 2016.

Marco Scarponi, fratello di Michele, è segretario della Fondazione a lui intitolata. La festa per i cinque anni, nella nuova sede: a Jesi, in centro. Più sicurezza sulla strada la missione.

Tanti gli amici di Michele Scarponi a Jesi. L'inaugurazione della sede; poi un incontro pubblico. Sul palco anche i ragazzi della scuola di ciclismo voluta dalla fondazione, presente anche nelle scuole. Troppe, ancora, le vittime della strada. Ma qualche novità di rottura c'è. Per esempio la proposta di legge sul limite di 30 chilometri orari per le auto in città.